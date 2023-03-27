الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 آذار 2023 ساعة 18:43

مسيرات يمنية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود

مسيرات يمنية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود
عدوان السعودي الذي انطلق تحت مسمى عاصفة الحزم والعزم ثم تغيرت عناوينه وشعاراته عدة مرات مُني بهزيمة كبيرة حيث تفكك ما يسمى بالتحالف العربي الذي اطلقته السعودية، ولم يستطع هذا التحالف او هذه الحرب ان تحقق اي اهدافها التي رفعتها ومنها تدمير قوة اليمن الصاروخية واعادة ما تسمى بحكومة منصور هادي الى العاصمة صنعاء او القضاء على حركة انصارالله.

ومع فشل التحالف وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين في اليمن وكذلك احداثه دمار واسعا وكبيرا جدا في البنية التحتية وفرضه حصارا خانقا على الشعب اليمني طيلة هذه السنوات، الا ان اليمن لم ينكسر واستطاع الصمود، وتحول في الاعوام الاخيرة من موضع الدفاع الى الهجوم واستطاع ان يحقق انجازات عسكرية كبيرة ووصلت قواته الى قلب العواصم المعتدية ما احدث حالة من توازن القوى، كما استطاعت القوات اليمنية استعادة العديد من المناطق التي خسرتها خلال السنوات الاولى.

وتقدر المنظمات الدولية بان اليمن تكبد خسائر فادحة تتجاوز 500 مليار دولار، كما قتل بشكل مباشر او غير مباشر اكثر من نصف مليون مدني اغلبهم ماتوا بسبب تفشي المجاعة والاوبئة التي احدثها العدوان جراء استهدافه البنية التحتية للبلاد واستخدامه كم هائل من الاسلحة التي زودته بها القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية.

افادت مصادر بأن اليمنيون قد خرجوا في شتى محافظات البلاد بمسيرات جماهيرية حاشدة تدشيناً للعام التاسع من الصمود في وجه العدوان المستمر على اليمن.

صعدة والمحافظات اليمنيةالصامدة؛ وفي ثامن أعوام الصمود في وجه العدوان الأمريكي السعودي على اليمن تدشن العام التاسع بمسيراتٍ شعبيةٍ حاشده لإعلان التمسك بالقضية ورفض الإحتلال والحصار بكل أشكاله محذرين في الوقت نفسه دول العدوان من تبعات الإستمرار في العدوان على اليمن.

وفي هذا الصدد قال مسؤول يمني:"هذا اليوم الذي شن العدوان فيه حربه علی بلادنا الحبيبة وعلی شعبنا العظيم يعتقدون انهم يستطيعون ان يقضي علی اليمنيين وان يرکعونهم ويجعلون منهم عبيداً لأمريکا و"اسرائيل"، فأثبت اليمنيون منذ ذلک اليوم حتی اليوم انهم رجال الرجال وانهم لايرکعون ولايسجدون الا لله ولايقبلون طاغوتاً ولايعيشون تحت هيمنة أحد".

وفي السياق أعاد مكتب حقوق الإنسان في محافظة صعدة الى الأذهان ارقاماً وإحصائيات لجرائم العدو في صعدة بحق الإنسان ومقدراته ولو نظر العالم لتلك الجرائم الوحشية بحق أبناء المحافظة لوحدها لكانت كافية لمحاكمة القتلة المتسترين بعبائة الإنسانية.

وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان في محافظة صعدة:"بلغت الجرائم خلال الثمانية أعوام بحق المدنيين الی اکثر من 12421 ما بين شهيد وجريح منهم 4611 شهيداً و708 جرحی".

كما كان الشعب في وعيه وصموده في مواجهة العدوان خلال الثمانية الأعوام الماضية يؤكد الشعب في مطلع العام التاسع أنه بالله أقوى في وعيه وصموده في مواجهة العدو على كل الأصعدة والميادين وهذا ما أكد عليه البيان الصادر عن المسيرات.

تدشيناً للعام التاسع من الصمود ورفضاً لحالة اللاحرب ولاسلم التي تسعی قوی العدوان لفرضها علی الشعب اليمني، خرج اليمنيون في صعدة ومختلف الساحات.

 
رقم : 1049048
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
27 آذار 2023
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
25 آذار 2023
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
الأمم المتحدة وضرورة التعاون لإنقاذ سوريا.. ماذا عن بعض الدول؟
25 آذار 2023
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ايرواني: الإجراءات القسرية الاحادية أعاقت تحقيق أهداف التنمية المستدامة
25 آذار 2023
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
لويد أوستن.. نحتل سوريا للدفاع عن الشعب الأمريكي!!
25 آذار 2023
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
24 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟