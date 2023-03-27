موسكو تؤكد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا والغرب يحذر

صرح بذلك ممثل الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم الاثنين، حيث تابع: "لم نر تأكيدا من بيلاروس بعد، ولكن إذا حدث ذلك فستكون له عواقب لأن ذلك يعني تصعيدا وتهديدا للأمن الأوروبي ولن يمر دون رد".



وعندما سئل ستانو عن العقوبات الجديدة التي يمكن أن تفرض على روسيا وبيلاروس، أجاب: "أولا، من المهم للغاية تنحية التصريح جانبا ومعرفة ما سيقوله الرئيس لوكاشينكو" مشددا على أن عملية فرض العقوبات هي عملية سرية.



أكدت روسيا أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.



وكان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد صرح يوم أول أمس السبت، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على الهواء في قناة روسيا 24، بأن روسيا تستكمل بناء منشأة تخزين خاصة بالأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو، وقد سلمت بالفعل إلى بيلاروس مجمع "إسكندر"، القادر على حمل رؤوس نووية.



ووفقا لبوتين، فقد أثار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو منذ فترة طويلة مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بيلاروس، وتابع بوتين بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت رؤوسا نووية في عدد من البلدان، لهذا لا يوجد أي شيء غير عادي في طلب بيلاروس.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن ردود الفعل الغربية لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا. الى ذلك أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في بريطانيا على استخدام اربع عشرة دبابة من طراز تشالنجر قدمتها لندن لأوكرانيا. وأعلنت لندن مطلع شباط/فبراير أنها ستدرب طياري مقاتلات أوكرانيين، ما يفتح الباب على المدى الطويل أمام إرسال طائرات لأوكرانيا تتمتع بمعايير حلف شمال الأطلسي.