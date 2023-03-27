إثيوبيا توجه رسالة لمصر بشأن الاستخدام “المنصف” لموارد مياه النيل

وقال في كلمته، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، بشأن استعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل “المياه من أجل التنمية المستدامة” (2018 – 2028)، إن إثيوبيا “تدعو إلى التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بين دول حوض نهر النيل”.



وأشار إيتيفا إلى أن إثيوبيا “ناقشت هذه القضية مع جميع دول المصب والمنبع، وتدعو إلى إبرام اتفاق يسترشد بالقوانين والأعراف الدولية”.



كما دعا دول حوض النيل إلى “إدخال اتفاقية الإطار التعاوني في قوانينها الخاصة، وضمان التنمية وتعزيز التعاون بين دول الحوض”. وبيّن في كلمته أن “إثيوبيا تقوم ببناء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي يتم تمويله بالكامل من قبل الشعب الإثيوبي الذين يأملون تزويد 60 مليون شخص غارقين في الظلام بالكهرباء، وتوفير طاقة يمكن الاعتماد عليها للاقتصاد المتنامي”.