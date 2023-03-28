كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء

وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بمحاكاة انفجار نووي في الهواء باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض، وفقا لوكالة "يونهاب".



أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، فجر الاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وأفادت وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء.



يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.



وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن "تغرقان في اليأس"، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.