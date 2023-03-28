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الثلاثاء 28 آذار 2023 ساعة 08:55

أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد

أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان ، مساء اليوم الإثنين، إنه تم اقتراح خطة في البرلمان الإيراني لوضع سقف للمفاوضات النووية ، وأن باب المفاوضات لن يبقى مفتوحًا إلى الأبد.

وأضاف في مقابلة مع قناة الجزيرة: "إن ملك السعودية وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني لزيارة السعودية وسنرسل له دعوة مماثلة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني ان "إيران ملتزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال أمير عبد اللهيان ان "قطر تسير دائما في الاتجاه الصحيح ولعبت دورا في مجال تبادل الأسرى والاتفاق النووي".

وعقدت الجولة الأخيرة من مفاوضات رفع الحظر في فيينا في أغسطس / آب الماضي ، لكنها توقفت منذ ذلك الحين ، ويقول المحللون إن بعض العوامل مثل ضغوط الكيان الصهيوني والخلافات مع الكونجرس والمشكلات الداخلية في الولايات المتحدة كانت سبب إحجام إدارة بايدن عن العودة إلى الاتفاق النووي في الأشهر الماضية.

وتحاول الدول الغربية كسر مقاومة إيران للإصرار على مصالح البلاد من خلال شن حرب دعائية إعلامية خلال الأشهر الماضية.

وكان دعوة جمهورية إيران الإسلامية بالتحقق من رفع الحظر ، والحصول على ضمانات فيما يتعلق باستمرارية الاتفاق النووي وإلغاء مزاعم الضمانات الخاصة بالوكالة الذرية من المطالب الرئيسية لايران في مفاوضات رفع الحظر وأكدت على أن العودة للاتفاقية الثنائية هي في مقابل بعض القيود التي تعود بفوائد اقتصادية ملموسة على الشعب الإيراني .
رقم : 1049134
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