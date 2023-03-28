ايران تستنكر الاساءة للقرآن الكريم في الدنمارك

واذ حذر كنعاني في تصريح له اليوم الاثنين من تكرار وتزايد الإهانات للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في بعض الدول الأوروبية، أدان صمت ادعياء حقوق الإنسان تجاه مثل هذه الأعمال، وأضاف: مثل هذه الأساليب توفر الارضية لنشر الكراهية والتطرف وترويج العنف ، والتي من شانها ان تعرّض للخطر السلام والتعايش السلمي للبشرية والأمن العالمي.



واعتبر التغاضي عن الاساءات الاخيرة باسم حقوق الإنسان بانه يتعارض تمامًا مع حقوق الإنسان العالمية والأصيلة ، وقال: ان جمهورية إيران الإسلامية والدول والشعوب الإسلامية تتوقع من السلطات الدنماركية، من خلال التصرف بمسؤولية وإلغاء تصاريح مثل هذه الاساءات وترويج الكراهية، العمل على منع تكرار مثل هذه العروض المهينة تحت ذريعة حرية التعبير.