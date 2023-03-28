التبادل التجاري بين إيران وأوروبا بلغ 400 مليون يورو خلال شهر واحد

وأعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات) أن إجمالي التجارة بين إيران و 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الشهر الأول من العام الجاري بلغ 401 مليون يورو.



وشهدت المبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 5 في المائة هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتم الإعلان عن قيمة التبادل التجاري بين الجانبين في كانون الثاني/ يناير 2022 بمبلغ 381 مليون يورو.



وشهدت التبادلات بين الجانبين نموًا بنسبة 8٪ خلال العام الماضي.



وفقًا لهذا التقرير ، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في يناير 2023 ، لكن واردات الاتحاد الأوروبي من إيران انخفضت بشكل طفيف.



وفي يناير من هذا العام ، استورد الاتحاد الأوروبي 78 مليون يورو من البضائع من إيران ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران 80 مليون يورو في يناير من العام الماضي.



إلا أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في الشهر الأول من عام 2023 زادت بنسبة 7٪ وبلغت 323 مليون يورو. في نفس الفترة من العام الماضي ، صدرت الدول الأوروبية 301 مليون يورو من البضائع إلى إيران.



وكانت ألمانيا أكبر مستورد للبضائع من إيران وأكبر مصدر للبضائع إلى إيران بين الدول الأوروبية في يناير 2023. اذ استوردت 27 مليون يورو من البضائع من إيران وصدرت 99 مليون يورو من البضائع إلى إيران.



وكانت إيطاليا بـ 12 مليون يورو وبلجيكا بـ 11 مليون يورو ثاني وثالث زبائن للبضائع الإيرانية في يناير 2023 على التوالي. فيما كانت إيطاليا بـ 39 مليون يورو ورومانيا بـ 29 مليون يورو ثاني وثالث مصدرين أوروبيين لإيران في يناير 2023.