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الثلاثاء 28 آذار 2023 ساعة 09:09

السوداني وإبن سلمان يؤكدان مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات

السوداني وإبن سلمان يؤكدان مواصلة التعاون المتبادل بمختلف المجالات
وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، مساء اليوم (أمس) الاثنين، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وشهد الاتصال بحسب البيان "تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والدعاء لله جلّ وعلا أن يعيده على البلدين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير والازدهار".

وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وكذلك التأكيد على "مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما في المزيد من الاستقرار والتنمية".
مصدر : وكالات
رقم : 1049139
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