بريطانيا.. منع رئيس حزب العمال السابق من الترشح عن الحزب

وأفادت شبكة skynews البريطانية بأن الرئيس الحالي لحزب العمال كير ستارمر، سيؤكد ذلك خلال اجتماع الهيئة الحاكمة للحزب، الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين، وأن اللجنة التنفيذية الوطنية (NEC) لن تصادق على ترشيح سلفه للقتال من أجل مقعده في Islington North.



والاقتراح الذي من المتوقع أن تؤيده اللجنة الوطنية للانتخابات يقول إن عضو البرلمان في إيسلنغتون نورث أي كوربن "لن تصادق عليه اللجنة الوطنية للانتخابات كمرشح نيابة عن حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة".



وقال مصدر في حزب العمال: "ستارمر أوضح أن جيريمي كوربين لن يكون مرشحا عن حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة. وحزب العمال الآن لا يمكن التعرف عليه من الحزب الذي خسر في عام 2019".



ووصفت مجموعة Momentum، الشعبية اليسارية التي تشكلت في أعقاب انتصار كوربين على القيادة هذه الخطوة بأنها "فاسدة"، مؤكدة "أننا ندين بشدة هذا العمل الفاضح الذي قام به كير ستارمر، والذي يزيد من انقسام حزب العمال ويهين ملايين الأشخاص الذين ألهمتهم قيادة جيريمي كوربين".



يذكر أنه تم تعليق عضوية كوربين الحزبية في البرلمان في أكتوبر 2020 بسبب رد فعله على تقرير صادر عن لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) الذي انتقد طريقة تعامل الحزب مع شكاوى معاداة السامية تحت قيادته.