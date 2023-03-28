السعوديّة: وفاة 20 معتمرا وإصابة آخرين في انقلاب حافلة

وجدّ الحادث في منطقة عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير جنوب غربي السعودية.



وحسب وسائل إعلام سعوديّة فانّ الحادث تمثل في اصطدام الحافلة بأحد الجسور وانقلابها لتشتعل النيران بها فيما بعد.