تحالف العدوان مُني بهزيمة كبيرة وتفكك ولم يستطيع تحقيق أهدافه التي رفعها

وطالبت في بيان لها بمناسبة الذكرى الثامنة للعدوان، تحالف العدوان بوقف العدوان البربري والتوقف عن نزيف الدماء والدمار ووقف معاناة الشعب اليمني.



وأشارت حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير إلى أن من فرض الحرب والعدوان مباشرة ومن واشنطن على اليمن هي أمريكا المستعمرة، وأوعزت لعملائها في السعودية والإمارات بالحرب بالوكالة لتدمير البنية التحتية لليمن.



وأكدت أن تحالف العدوان مُني بهزيمة كبيرة وتفكك، ولم يستطيع أن يحقق أهدافه التي رفعها ومنها تدمير قوة اليمن الصاروخية وإعادة حكومة المرتزقة إلى العاصمة صنعاء أو القضاء على حركة أنصار الله.



ولفتت إلى أن اليمن لم ينكسر واستطاع الصمود، وتحول في الأعوام الأخيرة من الدفاع إلى الهجوم وحقق إنجازات عسكرية كبيرة، رغم المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان وفرضه حصاراً خانقا على الشعب اليمني.