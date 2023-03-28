أحدث العناوين :
أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى روسيا
قرار سعودي هام بشأن 'أداء العمرة' في شهر رمضان المبارك
العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى
رعد: لا حلّ للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلاّ بالتفاهم الوطني
لأول مرة يرفع الآذان من مسجد القدس في أوغندا
إلى أين يسير الوضع في الكيان الصهيوني؟
تحالف العدوان مُني بهزيمة كبيرة وتفكك ولم يستطيع تحقيق أهدافه التي رفعها
البيت الأبيض: لن نتراجع عن انتشارنا المستمر في سوريا
أمريكا تبقي على قواتها في سورية لتحقيق هيمنتها والسيطرة على الثروات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
28 March 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 28 آذار 2023 ساعة 18:32
أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى روسيا
وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وخلالها سيتم مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مصدر :
وكالات
رقم :
1049248
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
28 آذار 2023
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
28 آذار 2023
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
28 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
27 آذار 2023
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
27 آذار 2023
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
25 آذار 2023
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023
أحدث العناوين
أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى روسيا
قرار سعودي هام بشأن 'أداء العمرة' في شهر رمضان المبارك
العراق.. الإطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في ديالى
رعد: لا حلّ للخروج من مأزق الفراغ الرئاسي إلاّ بالتفاهم الوطني
لأول مرة يرفع الآذان من مسجد القدس في أوغندا
إلى أين يسير الوضع في الكيان الصهيوني؟
تحالف العدوان مُني بهزيمة كبيرة وتفكك ولم يستطيع تحقيق أهدافه التي رفعها
البيت الأبيض: لن نتراجع عن انتشارنا المستمر في سوريا
أمريكا تبقي على قواتها في سورية لتحقيق هيمنتها والسيطرة على الثروات
رسالة مسيرات 'يوم القدس العالمي' هذا العام ستكون رفض معاهدة 'آبراهام'
بكين تدعو واشنطن لوقف التدخل في شؤون الدول بحجة الديمقراطية
إيران وأوزبكستان تلغيان التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية
عائدات بقيمة 80 مليار دولار لحقل 'بارس الجنوبي'
مستشار السوداني: اقتصاد العراق قوي ويسير نحو التحسن
هذا ما كتبه نائب رئيس الحكومة حول اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي
'حماس' تستقبل السفير الإيراني في بيروت
زاخاروفا: الحقيقة حول تفجير "السيل الشمالي" ستظهر للعيان
عقوبات تفرضها الكويت على المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان
لافروف سيشارك في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل
السعوديّة: وفاة 20 معتمرا وإصابة آخرين في انقلاب حافلة
الأكثر قراءة
زيارة الأسد إلى موسكو أظهرت مدى عمق العلاقات بين البلدين
موسكو: الغرب لم يقدم للسوريين سوى المؤامرات
الادميرال إيراني: لا تهديد يثني القوة البحرية الايرانية عن تنفيذ مهامها
بوتين وشي جين بينغ يوقعان وثيقتين لتعميق العلاقات الروسية الصينية
ماذا تقول استطلاعات الرأي عن حالة الكيان الصهيوني؟
كلمة مرتقبة للسيد نصر الله اليوم الاربعاء
سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين
هل وضع الرئيس الصيني بزيارته لموسكو خنجراً بخاصرة امريكا؟
مطار حلب.. وجه الصهيونية القبيح واستراتيجية استهداف المطارات المدنية
"اليونيسف" تحذر من المجاعة في اليمن .. يموت طفل كل عشر دقائق
جنود الاحتلال يعتقلون 6 شبان من رام الله وأريحا
2000 أسير فلسطيني يبدأون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
مدمرة ايرانية تقوم بمهمة بحرية في جنوب المحيط الأطلسي
عرين الأسود تتوعد الاحتلال: كنا ننتظر معارك أكبر وها قد أتت
مظاهرات غاضبة غير مسبوقة بفرنسا
الخارجية الروسية: خطط لندن لنقل قذائف اليورانيوم المنضب إلى كييف استفزازية
السيد حسن نصرالله: الصين جاهزة للاستثمار بلبنان.. لماذا الأبواب موصدة؟
الفصائل الفلسطينية تحذّر إدارة سجون الاحتلال
عدوان "إسرائيلي" يستهدف مطار حلب الدولي في سوريا
اشتباكات مع الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال لمخيم قدورة
الأخبار الساخنة
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
إخترنا لکم
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري