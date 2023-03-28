أميرعبداللهيان يغادر طهران متوجها إلى روسيا

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وخلالها سيتم مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.