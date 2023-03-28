الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 آذار 2023 ساعة 20:26

الإمارات تعتزم شراء حصة في أكبر حقل للغاز الطبيعي بـ'إسرائيل'

الإمارات تعتزم شراء حصة في أكبر حقل للغاز الطبيعي بـ
وأكدت “بريتش بتروليوم” في بيان صحافي، تقديمها العرض من دون الإفصاح عن قيمته.

وتمتلك “نيو ميد إنرجي” حقوق استغلال أكثر من 45 بالمئة من حقل “ليفياثان” وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي البحري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الشركة أن العرض الذي تلقته الإثنين “غير ملزم”، مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق لدراسة تفاصيل الصفقة، التي ستشمل شراء جميع أسهم الشركة الإسرائيلية المتداولة، وجزء بسيط من الأسهم التي تمتلكها شركة “ديليك” الإسرائيلية العملاقة القابضة، وهي إحدى الشركات المتفرعة عن نيو ميد.

وقالت بريتش بتروليوم إنها “قدمت مع “أدنوك” عرضا غير ملزم، للاستحواذ على شركة “نيو ميد إنرجي” الخاصة، من خلال الاستحواذ على الأسهم المتداولة، والاستحواذ على جزء من حصة ديليك بحيث تصبح تمتلك 50 في المئة من نيو ميد إنرغي”.

وفي بيانها، أن “بريتش بتروليوم” اعتبرت “الصفقة خطوة أولى مهمة، في ظل رغبتها وأدنوك في إنشاء شركة جديدة مشتركة، تركز على تطوير الغاز في المجالات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في شرق البحر المتوسط”.

وقال الرئيس التنفيذي “لنيو ميد” الإسرائيلية يوسي آبو، إن العرض جاء “نتيجة العلاقات الدافئة والجسور التي بنيت في السنوات الأخيرة مع شركات الطاقة العاملة في المنطقة”.

وتجنبت الإمارات إعلان أي شيء عن تفاصيل هذه الصفقة، إلا أن المؤشرات التي تم رصدها خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى وجود فتور في العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، اللتان أبرمتا عام 2020 اتفاقية للسلام بينهما.
مصدر : وكالات
رقم : 1049260
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
28 آذار 2023
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
28 آذار 2023
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
28 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
27 آذار 2023
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
"الفلسطينيون ضد الفلسطينيين"... استراتيجية أمريكية لقمع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
27 آذار 2023
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
العميد تنكسیري: الشهداء هم من علّمونا كيف يكون الدفاع عن حياض الوطن
25 آذار 2023
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
کنعاني يرد على مواقف رئيسي وزراء الكيان الصهيوني وبريطانيا
25 آذار 2023
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
ماكرون يتجاهل البرلمان ويقمع المتظاهرين.. لماذا إبتلع أدعياء حقوق الإنسان ألسنتهم؟
25 آذار 2023
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
موقف دولي وعربي جديد بشأن منكوبي الزلزال في سوريا
25 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري