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الأربعاء 29 آذار 2023 ساعة 06:48
مجلس الأمن يبحث نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس
وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "الاجتماع مقرر يوم الجمعة في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو".
ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية، هذا الأسبوع، إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.
مصدر :
وكالات
رقم :
1049326
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