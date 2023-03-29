مجلس الأمن يبحث نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "الاجتماع مقرر يوم الجمعة في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو".



ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية، هذا الأسبوع، إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.