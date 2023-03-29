امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف

وقال امير عبداللهيان في تصريح للصحفيين: في الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 + 1 ، والتي استمرت لأشهر من قبل زملائي في فيينا، لعبت روسيا دورًا فعالاً وان زملاءنا يواصلون جهودهم لعودة الطرفين الى التزاماتهما.



وردا على قلق أمريكا من التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا ، قال وزير الخارجية الايراني: بطبيعة الحال ، فإن التعاون الدفاعي من القضايا المطروحة على أجندة طهران وموسكو ، لكن هذا التعاون لن يكون ضد أي طرف.



وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، حين وصوله الى موسكو، نائب مدير عام إدارة آسيا بوزارة الخارجية الروسية والسفير الايراني كاظم جلالي.