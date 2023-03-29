البنتاغون: سنواصل تحليق طائراتنا الاستطلاعية فوق البحر الأسود

واقترح خلال جلسة استماع في الكونغرس، تأجيل مناقشة مقالة CNN إلى جلسة مغلقة، والتي ذكرت أن الجيش الأمريكي يقوم بمراجعة العمليات في المنطقة.



وأضاف: "سنطير في المسارات التي نراها ضرورية لجمع المعلومات الاستخبارية".



وتجنب إعطاء إجابة مباشرة على سؤال أحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كانت الرحلات الجوية ستستمر في المنطقة التي فقدت فيها طائرة MQ-9 المسيّرة.



وفي صباح 14 مارس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرة مسيرة أمريكية MQ-9، اقتربت من منطقة الحظر الجوي الروسي فوق البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين اعترضتاها، وأنها سقطت دون أن تطلق المقاتلتان النار عليها.