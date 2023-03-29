فرنسا تغرق في فوضى عارمة

وبحسب ما افادت مصادر ميدانية بأنه حصل اشتباك بين المتظاهرون و قوات أمنية في مدينة نانت (غرب)، فيما أغلق أعضاء نقابات في باريس محطة “غار دو ليون” للسكك الحديد بالسير على القضبان.



وأضرمت مجموعات ترتدي ملابس سوداء النار في صناديق قمامة وألقت مقذوفات على الشرطة في باريس التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. ومع هذا، لا يقارن العنف اليوم بما شهدته البلاد الأسبوع الماضي. فقد كانت التجمعات سلمية إلى حد بعيد، وذلك في وقت تطور فيه الإحباط العام إلى مشاعر أوسع معادية لماكرون.



وتصاعدت الاحتجاجات ضد التعديل الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، مذ تبنّت الحكومة النصّ دون تصويت في الجمعية العامة، فيما لم تؤّد اقتراحات بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. ومذاك الحين، شهدت التظاهرات أعمال عنف متزايدة وأُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.



وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان نشر “13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس”، في تعزيزات “غير مسبوقة”، بينما أكّد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران أن الحكومة “حصن ضدّ العنف غير المشروع”.



وفي مدينة نانت، ألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردّت بالغاز المسيل للدموع وأضرمت نيران في فرع لمصرف وفي حاويات قمامة حول محكمة المدينة وفي وقت سابق قطع متظاهرون الطرقات المؤدية إلى المدينة، ما تسبب في زحمة امتدّت على 45 كيلومترًا.



وفي السياق اندلعت اشتباكات في مدينة رين (غرب) التي شهدت تظاهرات كثيرة الأسبوع الماضي وعرقل متظاهرون حركة القطارات في محطة غار دو ليون في باريس وساروا على القضبان وأضاؤوا مشاعل، في ما وصفوه بأنه عرض تضامني مع عامل سكة حديد فقد إحدى عينيه في احتجاج سابق. وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في باريس في مسيرة جابت وسط المدينة.



وتسبب قطع الطرق والإضرابات والتظاهرات منذ عدة أيام في اضطرابات في إمدادات الوقود ببعض المناطق الفرنسية وعلى بعض الطرق ومستودعات الخدمات اللوجستية.



وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من شركات الطيران مجددًا إلغاء بعض رحلاتها الخميس والجمعة، لاسيّما في مطار باريس – أورلي، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية. ونفد الوقود أو الديزل في أكثر من 15في المئة من محطات الوقود في فرنسا الاثنين وأُغلق برج إيفل بسبب حركة الإضرابات.



وتخنق آلاف الأطنان من القمامة شوارع العاصمة الفرنسية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إضراب جامعي النفايات، لكن نقابات عمّال جمع النفايات أعلنت “تعليق” إضرابها اعتبارا من الأربعاء، ما قد يساهم في تقليل كمية النفايات المنتشرة في الشوارع.



وقالت نقابة في القطاع “نحتاج لإجراء مفاوضات مع وكلاء قطاع النفايات والصرف الصحي في مدينة باريس من أجل العودة إلى الإضراب بشكل أقوى”، على الرغم من تصميم الحكومة على موقفها بشأن الإصلاح، تشدّد على رغبتها في “التهدئة”.



وأعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.



وأفادت الإدارة في بيان “نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا”.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحا.



وأشارت إلى أن البرج يوظف حوالي 350 شخصا، موضحة في السياق أن المعلم التاريخي من المتوقع أن يفتح للزوار يوم الأربعاء 29 مارس.



ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، علما أنه تم اليوم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.



وانطلقت يوم الثلاثاء مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.



والتقى إيمانويل ماكرون، الذي تراجعت شعبيته بشدّة، رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ومسؤولين في الغالبية، من رؤساء أحزاب ووزراء ونواب. وفي استطلاع أجرته مجموعة أودوكسا، اعتبر 30 في المئة فقط من المشاركين أن ماكرون رئيس “جيّد”، بتراجع من ستّ نقاط مئوية خلال شهر، فيما ينظر إليه 70 في المئة من المستطلَعين بسلبية.



واعتبارًا من الاثنين، بدأت بورن سلسلة واسعة من المشاورات على مدى ثلاثة أسابيع مع نواب والأحزاب السياسية ومسؤولين محليين وشركاء اجتماعيين إذا أرادوا ذلك، لكن النقابات، التي حذرت من تحول الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية خارجة عن السيطرة، لا تنوي التراجع.