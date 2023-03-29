روسيا تطلق مناورات عسكرية بصواريخ 'يارس' النووية

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين اليوم الأربعاء: "بشكل إجمالي، يشارك في هذه التدريبات أكثر من 3 آلاف عسكري ونحو 300 قطعة من المعدات. وستقوم لجنة من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بالتحقق من تناسق عمل العسكريين في أداء وتنفيذ المهام".



وشدد المصدر على أن هذه التدريبات تجري وفقا لخطة الإعداد والتدريب لهذا العام. كما ستنفذ قوات الصواريخ الاستراتيجية تدريبات في مجال التمويه والتصدي لوسائل الاستطلاع الجوي الحديثة بالتعاون مع تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية المركزية والقوات الجوية الروسية. وسيتم خلال ذلك تركيز الاهتمام بشكل خاص على استخدام الطائرات بدون طيار من مختلف الفئات والأنواع.



وأوضح المصدر، أن تمرين القيادة والأركان بمشاركة تشكيل نوفوسيبيرسك الصاروخي، سيحدد المستوى العام للتدريب القتالي لهذه الفرقة، وسيساعد في تقييم قدرات الأسلحة الحديثة والمعدات الخاصة.



ويشار إلى أن "إر إس – 24 يارس"، هي منظومة استراتيجية مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب، وهي تعديل محدث لمنظومات "توبول-إم". وإحدى الخصائص الرئيسية لصاروخ "يارس" هي مداه البالغ 12000 كلم، ما يسمح بإصابة أبعد المواقع في العالم. وبالإضافة إلى ذلك تصل سرعة الصاروخ إلى 14 ماخ، ويمكن أن تعادل قوته التفجيرية الإجمالية مليون طن.