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الأربعاء 29 آذار 2023 ساعة 12:51

زيلينسكي يعرب عن استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الصيني

زيلينسكي يعرب عن استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الصيني
وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس: "نحن على استعداد لرؤيته هنا. أريد التحدث معه".

وأضاف زيلينسكي، أنه خلال عام 2022 بأكمله لم يكن لديه أي اتصال مع الزعيم الصيني.

في وقت سابق، لم تقدم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إيجاز صحفي، أية معلومات حول إمكانية إجراء محادثة بين شي جين بينغ وزيلينسكي، وفقط أشارت إلى أن بكين تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن مسؤول أوروبي مطلع، أن الاتحاد الأوروبي "يدفع" الرئيس الصيني للتحدث مع زيلينسكي.

كما قال ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إنه قد لا تتم المحادثة الهاتفية بين زيلينسكي والرئيس الصيني بسبب بعض الصعوبات في تنظيم ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1049395
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