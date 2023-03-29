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الأربعاء 29 آذار 2023 ساعة 13:57
وفاة نجل الشهيد محمد باقر الحكيم
وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمزيد من الرضا والتسليم لقضاء الله و قدره، ننعى إليكم رحيل أخينا وابن عمنا، العلامة صادق الحكيم، نجل شهيد المحراب محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة العلم والتضحية".
مصدر :
وكالات
رقم :
1049400
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