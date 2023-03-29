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الأربعاء 29 آذار 2023 ساعة 19:10
أميرعبداللهيان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي
وكان وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، قد التقى اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وكانت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وخطة العمل الشاملة المشتركة من بين المحاور الرئيسية لهذا اللقاء.
رقم :
1049438
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