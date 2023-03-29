الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 آذار 2023 ساعة 21:31

رسالة ايرانية جديدة في يوم القدس العالمي

ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلق أول اعلان ليوم القدس العالمي، ولا تزال على عهدها للقدس وفلسطين، واعلنت عن برامجها ليوم القدس لهذا العام، رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في ايران.

وفي هذا الصدد أوضح العميد رمضان شريف أن الرسالة الرئيسة لمسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفض معاهدة ابراهام المخزية، التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وفي هذا السياق ستقام المراسم في الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، المصادف الجمعة الأخيرة من الشهر الكريم، في جميع أنحاء إيران والمنطقة والعالم الإسلامي والعالم.

وأشار العميد شريف إلى الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة والمقاومة الشبابية التي تشهدها الضفة الغربية، والتي تتصدى للكيان الصهيوني، وكذلك التطورات السياسية في الأراضي المحتلة، في إشارة إلى الأزمة الدستورية التي يعيشها الكيان المحتل. معتبرا أن الأمة أقرب إلى القدس من أي وقت مضى وأن هدف القدس أصبح أكثر قابلية للتحقيق.

هدف التحرر ونيل الحقوق، هدف حاول البعض التذرع به، فأوصله إلى طريق هو أبعد ما يكون عن القدس، طريق سار عبر واشنطن، فوصل تل أبيب بعواصم عربية، تحت اسم اتفاقيات ابراهام، وفق التسمية الإسرائيلية.

اتفاقيات جاءت بذريعة اماراتية في التعامل مع التهديدات التي تواجه حل الدولتين، والضغط على تل أبيب لوقف ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

اتفاق كشف عامان من عمره زيف الادعاء وتناقض الأهداف، التي انقلبت من حفظ الحق الفلسطيني إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعاون مشترك في جميع المجالات مع الكيان، دون ذكر أي إلزام للاحتلال بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
رقم : 1049468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
28 آذار 2023
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
هل الأمريكيون في أيامهم الأخيرة في سوريا ؟
28 آذار 2023
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
جولة بشار الأسد الخليجية في خضم التحركات الدبلوماسية الإيرانية في الخليج
28 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
منظمة العفو الدولية تطالب الكيان الصهيوني "دًمِروا الفصل العنصري
27 آذار 2023
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
انتخابات الرئاسة المصرية 2024 وبدايتها المبكرة
27 آذار 2023
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
تحالف العدوان لا يحترم الاتفاقيات.. صنعاء تهدد بطرد المبعوث الأممي
27 آذار 2023
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
هل الاتفاق بين إيران والسعودية يحيي الاتفاق النووي؟
27 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ