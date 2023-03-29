رسالة ايرانية جديدة في يوم القدس العالمي

ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلق أول اعلان ليوم القدس العالمي، ولا تزال على عهدها للقدس وفلسطين، واعلنت عن برامجها ليوم القدس لهذا العام، رئيس اللجنة المركزية للانتفاضة والقدس في مجلس التنسيق للاعلام الاسلامي في ايران.



وفي هذا الصدد أوضح العميد رمضان شريف أن الرسالة الرئيسة لمسيرات يوم القدس العالمي هذا العام ستكون رفض معاهدة ابراهام المخزية، التي أسس لها وأطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وفي هذا السياق ستقام المراسم في الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، المصادف الجمعة الأخيرة من الشهر الكريم، في جميع أنحاء إيران والمنطقة والعالم الإسلامي والعالم.



وأشار العميد شريف إلى الظروف الخاصة في الأراضي المحتلة والمقاومة الشبابية التي تشهدها الضفة الغربية، والتي تتصدى للكيان الصهيوني، وكذلك التطورات السياسية في الأراضي المحتلة، في إشارة إلى الأزمة الدستورية التي يعيشها الكيان المحتل. معتبرا أن الأمة أقرب إلى القدس من أي وقت مضى وأن هدف القدس أصبح أكثر قابلية للتحقيق.



هدف التحرر ونيل الحقوق، هدف حاول البعض التذرع به، فأوصله إلى طريق هو أبعد ما يكون عن القدس، طريق سار عبر واشنطن، فوصل تل أبيب بعواصم عربية، تحت اسم اتفاقيات ابراهام، وفق التسمية الإسرائيلية.



اتفاقيات جاءت بذريعة اماراتية في التعامل مع التهديدات التي تواجه حل الدولتين، والضغط على تل أبيب لوقف ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.



اتفاق كشف عامان من عمره زيف الادعاء وتناقض الأهداف، التي انقلبت من حفظ الحق الفلسطيني إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعاون مشترك في جميع المجالات مع الكيان، دون ذكر أي إلزام للاحتلال بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.