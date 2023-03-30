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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 10:08

أمريكا توافق مبدئيا على صفقات عسكرية مع البحرين والكويت

أمريكا توافق مبدئيا على صفقات عسكرية مع البحرين والكويت
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنها وافقت على صفقة محتملة لبيع معدات وتقديم خدمات تجديد 24 طائرة هليكوبتر للبحرين بصفقة تبلغ 350 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة.

وطلبت حكومة البحرين تجديد بعض طائرات الهليكوبتر متعددة المهام، وشراء قطع غيار لمحركات الطائرات، وقاذفات صواريخ، إضافة للدعم الفني والتدريب وخدمات لوجستية.

وأعلنت الوكالة في بيان منفصل أن الحكومة الكويتية طلبت شراء معدات (CAD/PAD) والتي تستخدم في الأنظمة الجوية العسكرية، إضافة للدعم الفني واللوجستي بتكلفة إجمالية تتجاوز 59 مليون دولار.

وأكدت الخارجية أن "هذه الصفقات ستدعم أهدف السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز القدرات الأمنية لحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبما يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط"حسب تعبيرها.
رقم : 1049531
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