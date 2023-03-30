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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 10:13

18عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

18عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
وأفاد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” ب 18 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 7 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات خارقة، واندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في أماكن مختلفة خلال اقتحام نابلس ومخيم عسكر.

واستهدف المقاومون حاجز سالم العسكري في جنين بالرصاص والعبوات الناسفة، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام قباطية في جنين.

كما أطلقوا النار صوب سيارة للمستوطنين في الخليل جنوب الضفة.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط مختلفة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية وبيت لحم، رشق خلال الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” مقتل 17 صهيونيا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.
مصدر : وكالات
رقم : 1049535
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