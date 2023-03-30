الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 آذار 2023 ساعة 10:15

إعادة تعيين 'أليخان سمايلوف' رئيسا للوزراء في كازاخستان

إعادة تعيين
وتم اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم الخميس من قبل رئيس المجلس (مجلس النواب للبرلمان الكازاخستاني) ورئيس حزب "أمانات" ("Amanat") ييرلان كوشانوف.

وبعد ذلك بحث توكايف هذا الاقتراح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان.

ويشغل سمايلوف منصب رئيس الوزراء في كازاخستان منذ أكثر من عام.

وتم تعيينه لهذا المنصب بعد أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان في يناير 2022.

وقبل تعيينه لهذا المنصب كان أليخان سمايلوف يعمل في المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية، كما كان وزيرا للمالية ومساعدا للرئيس.
رقم : 1049537
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
28 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا