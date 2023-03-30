حركة أنصارالله تدين ما تتعرض له المقدسات الإسلامية من إهانات متكررة

وأوضح عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر قائلا: "ندين بشدة ما يتعرض له المصحف الشريف من إهانات متكررة في الدنمارك وقبل ذلك في السويد".



ودعا الدول الإسلامية لموقف موحد إزاء الجهات المحرضة على انتهاك المقدسات الإسلامية بدعوى حرية التعبير الزائفة.