احتجاز صحفي أمريكي بتهمة التجسس في روسيا

وجاء في بيان الهيئة: "تم وقف الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، والمراسل لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، المعتمد في وزارة الخارجية الروسية، والمشتبه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية".



ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية جمع معلومات تشكّل سرا من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، حيث قالت المخابرات إنه أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ.



ويضيف بيان الهيئة: "وقد رفعت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفدرالية قضية جنائية ضد المواطن الأمريكي بموجب المادة رقم 276 من القانون الجنائي الروسي بتهمة التجسس".