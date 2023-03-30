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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 13:14

مسؤول صيني يدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب

مسؤول صيني يدعو المجتمع الدولي إلى التصدي للعقوبات أحادية الجانب
وشدد رئيس الوزراء الصيني في كلمة بمناسبة حفل افتتاح منتدى منطقة بواو الآسيوية، على "ضرورة دعم المبادرة العالمية (الصينية) في مجال الأمن، ومقاومة إساءة استخدام العقوبات الأحادية، ومحاولات تطبيق ونشر التشريعات الوطنية خارج الحدود".

كذلك أكد لي تشيانغ، رفض بلاده لسياسة الكتل المتصارعة، عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين هذا الطرف أو ذاك.

كما أوضح رئيس الحكومة، أن بكين تؤيد الوسائل السلمية لحل النزاعات بين الدول، وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل معا وتعزيز التضامن للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين".

كما أكد أنه يتعين على المجتمع الدولي السعي والعمل معا من أجل تعزيز التنمية العالمية بشكل جماعي.
رقم : 1049568
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