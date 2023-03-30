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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 13:21

الجهاد الإسلامي: مقاومة العدو الصهيوني تطبيق حقيقي للشعارات الوطنية

الجهاد الإسلامي: مقاومة العدو الصهيوني تطبيق حقيقي للشعارات الوطنية
وشددت الحركة على أن مقاومة العدو الصهيوني وإدامة الاشتباك معه في كل الساحات والمواقع تمثل الترجمة العملية والتطبيق الحقيقي للمبادئ والشعارات الوطنية التي نشأت عليها الأجيال الفلسطينية المتعاقبة.

ويُحيي الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثين من آذار 2023، الذكرى الـ47 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، إذ استُشهد في تلك الهبة 6 مواطنين وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" لن يوقف التغول الصهيوني سوى المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة التي نواصل العمل على تعزيزها وامتدادها في كل أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات."

وتابعت:" في مثل هذا اليوم قبل 47 عاماً، جسد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل واحدة من ملاحم الصمود عندما واجهت الجماهير الفلسطينية الإرهاب الاستيطاني الصهيوني، مؤكدة على ارتباطها المقدس بالأرض وبهويتها الوطنية، وليظل هذا اليوم خالداً في الذاكرة الفلسطينية التي لا تنسى أسماء وصور الثلة المباركة من شهداء فلسطين الأبرار الذين جبلت دماءهم بتراب الأرض، حتى بات هذا اليوم ملحمة باقية في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرير والعودة."

وشددت على أن" بنادق المقاتلين التي تتوحد في ساحات المواجهة والصمود بالضفة الغربية المحتلة، ترسم لنا الطريق وتنير لنا الدرب لنمضي فيه، نحمي وحدتنا ونحافظ على وجهة سلاحنا ورصاصنا ونواصل قتال عدونا بكل عزيمة وتصميم".

ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته والاعتكاف في مصلياته وقبابه، وعدم الاستجابة لتلك الأصوات والدعوات التي تحاول إسقاط واجب الرباط والاعتكاف حتى يخلو المسجد لاقتحامات المستوطنين الصهاينة بهدف تمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

كما حيت "أسرانا الأبطال وفي مقدمتهم الشيخ المجاهد خضر عدنان الذي يواصل معركة الاضراب المفتوح عن الطعام للشهر الثاني مجسداً بذلك روح الارادة والصمود في مواجهة الاحتلال، كما نوجه التحية لأبطال المقاومة في الضفة الغربية وكل مكان، والتحية لجماهير شعبنا في الداخل والشتات، ولكل أحرار أمتنا والعالم الذين يناصرون حقنا ويقفون مع عدالة قضيتنا ويصطفون إلى جانب مقاومتنا ويؤدون واجباتهم بلا كلل ولا ملل من أجل نصرة شعبنا وتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة".
رقم : 1049569
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