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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 13:22

إصابات واعتقالات خلال مواجهات بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال مواجهات بالضفة والقدس
ففي جنين، أصيب عدد من الشبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحام بلدة قباطية جنوب المدينة.

وذكرت مصادر طبية، أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات برصاص الاحتلال، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.

وشهدت البلدة اقتحاماً استمر 3 ساعات، تصدى خلاله المقاومون لقوات الاحتلال بالاشتباك والرصاص، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود زياد نزال عقب اقتحام منزله بالبلدة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ أحمد حمايل من بلدة بيتا، وأخضعته لتحقيق ميداني قبل أن تعاود الإفراج عنه لاحقًا، فيما اعتقلت الشاب إسماعيل النجار من قرية يتما.

وفي رام الله، اعتقلت قوة صهيونية خاصة الأسير المحرر نور صرصور عقب اقتحام بلدة بيتونيا غرب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة سطح مرحبا في البيرة، وأمطر الشبان آليات الاحتلال بالحجارة خلال انسحابها من المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد أبو مارية عقب اقتحام منزله في منطقة بيت زعتة ببلدة بيت أمر.

وطالت الاعتقالات الشاب أحمد أمجد عودة من طولكم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أحد الشبان.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني حمادة عبد الوهاب من دير بلوط قرب المدينة.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واعتقلت الشابين أحمد عبد الله السقا، ويوسف مازن شحادة.
رقم : 1049570
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