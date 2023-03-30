الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 آذار 2023 ساعة 15:09

الأركان الايرانية: جميع خيارات الأعداء باتت عاجزة وخائبة أمام ايران

الأركان الايرانية: جميع خيارات الأعداء باتت عاجزة وخائبة أمام ايران
وشددت هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية في بيانها ان التطور المحير والتوجه الناجح نحو بناء ايران قوية هو ما دفع نظام الهيمنة الى استخدام كافة امكانياته لمنع هذا الشموخ والاقتدار.

وتابع البيان ان الاعداء وفي مقدمتهم النظام الارهابي الاميركي والصهيونية العالمية ظنوا خائبين ان شن حرب هجينة وتجييش عملائهم في الداخل لزعزعة الامن الداخلي للشعب الايراني ، يمكنه ان يهدد الصلابة الشعبية للنظام الاسلامي لكن مشاركة الشعب الايراني المقاوم والبصير في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اثبتت خطأ حسابات العدو.

واكد البيان ان تحقيق مستقبل مشرق للبلاد، وكذلك تحقيق التطور لايران الاسلامية وحل كافة المشاكل هو بحاجة الى احلال الامن بصورة شاملة وكاملة ولذلك فان القوات المسلحة الايرانية ستدافع بقوة عن الاستقلال والامن والمصالح القومية والانجازات العظيمة للشعب والنظام الاسلامي وهي مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس دفاعا عن مبادئ الثورة الاسلامية والنظام الاسلامي والشعب الايراني العزيز .
رقم : 1049585
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
السعودية تهاجم الاستيطان الإسرائيليّ
28 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا