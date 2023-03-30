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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 15:53

جنوب السودان: منصب وزاري یشعل الخلافات بين سلفاكير ومشار

جنوب السودان: منصب وزاري یشعل الخلافات بين سلفاكير ومشار
وخلال هذا الشهر، أقال سلفاكير وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، وهي أيضاً زوجة مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلى جانب وزير الداخلية، ما أشعل من جديد خلافات قائمة منذ مدة طويلة بشأن كيفية تقاسم السلطة بين المحاربين المخضرمين.

ووقعت قوات سلفاكير ومشار اتفاق سلام في 2018 أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات وأودت بحياة 400 ألف، وتسببت في أكبر أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، واتسم تنفيذ الاتفاق بالبطء، كما اندلعت موجات قتال تسببت في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين.

ووفقاً لمرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عين سلفاكير في منصب وزير الدفاع الجنرال الموالي له، شول طون بالوك، الحاكم السابق لولاية أعالي النيل.

وقال بوك بوث بالوانج، المتحدث باسم مشار، إن "تعيين شول طون وزيرا للدفاع تم من جانب واحد ويمثل انتهاكا صارخا جديدا لاتفاق السلام"، وطالب بإعادة تيني إلى المنصب.

يذكر أنه كان اجتماع عُقد هذا الشهر بهدف حل الخلاف بين سلفاكير ومشار انتهى من دون إحراز تقدم.
رقم : 1049606
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