الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 آذار 2023 ساعة 17:40

انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعوديّة

انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعوديّة

هذا وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0% للربع الرابع من عام 2022، مقارنةً بـ9.9% في الربع الثالث من عام 2022.

وأوضحت نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2022 انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

ولفتت إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بانخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022، إذ بلغت 15.4% مقارنة بـ20.5% في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ 4.2% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية مترافقة مع تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7%، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022، حيث شهد نموا قويا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية منذ كانون الثاني 2018.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرهما.
رقم : 1049631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا