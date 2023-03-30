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الخميس 30 آذار 2023 ساعة 19:05

الجيش الألماني.. الخارجون أكثر من الملتحقين

الجيش الألماني.. الخارجون أكثر من الملتحقين
وكتبت الصحيفة نقلا عن تقرير لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس: "في عام 2022 خسر الجيش الألماني عددا أكبر من الجنود مما اكتسبه، وفقا لبيانات وزارة الدفاع".

وأضافت أنه في العام الماضي تم تجديد الجيش الألماني بـ 18,8 ألف جندي، في حين غادر 19,5 ألف جندي صفوف الجيش الألماني. وذكرت أن هذه المؤشرات السلبية تم تسجيلها للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن نحو 183 ألف جندي يخدمون حاليا في الجيش الألماني، بينما حددت وزارة الدفاع في عهد سلفه بوريس بيستوريوس، كريستينا لامبرخت، هدف الوصول إلى 203 آلاف جندي.
رقم : 1049650
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