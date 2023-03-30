23 حالة وفاة و1039 اصابة جديدة بكورونا في ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الخميس حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 589 الفا و579 شخصا، والوفيات 145 الفا و 319 حالة وفاة.



كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران منذ تفشي الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و345 الفا و 635 شخصا.



وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 493 الفا و263 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.