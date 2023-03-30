الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 آذار 2023 ساعة 19:16

قوات الدعم السريع تؤكد الإلتزام بالاتفاق السياسي والوصول لجيش قومي واحد

قوات الدعم السريع تؤكد الإلتزام بالاتفاق السياسي والوصول لجيش قومي واحد
وقالت في بيان للناطق باسمها، إن علاقتها مع القوات المسلحة لا انفصام فيها ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها.

وكانت الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني في السودان عُقدت في غياب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي وممثلي الجيش السوداني.

وحسب موقع "الجزيرة" أشارت مصادر عسكرية سودانية إلى أن الجيش غير راض عن الورقة التي قدمها ممثل قوات الدعم السريع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لكونها لم تتناول خطوات دمج الدعم السريع داخل الجيش.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن عمل اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين في ورشة الإصلاح العسكري والأمني ستتواصل لمناقشة الصياغات العامة والتوصيات النهائية لورشة الإصلاح العسكري بغية نشرها للرأي العام.

بدوره أصدر الجيش السوداني بيانا، قال فيه إن القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية الجارية الآن وإنها تشكر جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وتنتظر عمل اللجان الفنية لإتمام التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، حسب البيان.
رقم : 1049657
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
لقاء إماراتي إسرائيلی..الأسباب و السيناريوهات القادمة
29 آذار 2023
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
امير عبداللهيان: الاتفاق النووي سيكون احد محاور محادثاتي مع لافروف
29 آذار 2023
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
أمير عبد اللهيان: أبواب المفاوضات النووية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
28 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا