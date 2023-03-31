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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 07:30

اتفاق تعاون بين تونس وايطاليا لتصدي الهجرة غير القانونية

اتفاق تعاون بين تونس وايطاليا لتصدي الهجرة غير القانونية
و حسبما نقل مصدر اعربا الوزيران في مكالمة هاتفية بينهما، عن انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن الوزيرين اتفقا على دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة.

وأشار الوزيران إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على البلدين، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل هذا الإشكال.

يذكر أن الطريق البحري من تونس إلى السواحل الإيطالية لا يزال أحد الاتجاهات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
رقم : 1049738
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