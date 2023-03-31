الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 08:41

مجلس النواب اليمني يدعو لحماية المقدسات في فلسطين

مجلس النواب اليمني يدعو لحماية المقدسات في فلسطين
وحسبما نقل موقع المسيرة, أشار يحيى الراعي في بيان صادر عن مجلس النواب، إلى أن المجلس وهو يتابع الاعتداءات والانتهاكات وتسارع الأحداث في الأراضي العربية المحتلة، يدين بشدة اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة للأقصى المبارك بحماية من شرطة العدو الصهيوني. واعتبر الاعتداءات خطوة تصعيدية لرفع وتيرة العنف داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن ذلك التصعيد يحمل أهدافًا خبيثة لحكومة العدو وجماعات المستوطنين، محذراً من خطورة هذه الخطوات التصعيدية تجاه المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
كما اعتبر المجلس دعوة ما تسمى منظمات المعبد اليهودية بإحضار قرابينهم الحيوانية والتجمع على أبواب المسجد الأقصى، خطوة عدوانية جديدة وتصعيداً خطيراً تجاه المقدسات الإسلامية.
ولفت إلى أن المسجد الأقصى وباحاته خط أحمر، وعلى العرب والمسلمين حماية المقدسات ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الصهيونية المستمرة التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني بالتزامن مع شنها حملة مداهمات في الضفة الغربية، واقتحامات واسعة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية ومدينة رام الله واعتقال مواطنين فلسطينيين.

وحذر بيان المجلس، من استمرار محاولات العدو الصهيوني تغيير هوية المقدسات الإسلامية بالقدس، مؤكداً ثبات موقف الجمهورية اليمنية الرسمي والشعبي الداعم للقضية الفلسطينية بكافة السبل الممكنة.

وطالب البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى الاضطلاع بالمسؤولية في وضع حد لتلك التجاوزات والاستفزازات الصهيونية المتكررة وتدهور الأوضاع في المنطقة وارتفاع وتيرة العنف والإرهاب الصهيوني.

وأعرب البيان عن الأسف للصمت العربي والإسلامي تجاه تلك الاعتداءات والانتهاكات، واعتبرها جريمة من شأنها تشجيع العدو على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودعا مجلس النواب، برلمانات الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لإيقاف انتهاك المقدسات الإسلامية بدعوى حرية التعبير الزائفة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره الأخلاقي والإنساني في حماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية.

وأفاد البيان بأن صلف وتنمر العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة زادت وتيرته بعد تماهي المطبعين الجدد وسباقهم المحموم لكسب رضى العدو الاسرائيلي وفتح الأجواء أمام المسؤولين والتجار الصهاينة والذي يعد استفزازاً لمشاعر أبناء الأمة العربية والإسلامية وخذلاناً للقضية العربية المركزية "فلسطين".
رقم : 1049749
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
ما الذي دفع نتنياهو للإطاحة بغالانت؟
29 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا