وقفة احتجاجية في الرباط ضد الاحتلال "الاسرائيلي"

وحسبما نقل مصدر، فقد تجدد موعد ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية, مع شعارات قوية صدحت بها حناجر يمينية ويسارية تتمسك بالحق الفلسطيني، وتقول إنه “ليس للبيع”، وتدين “الاستسلام والخيانة”، و”إجرام إسرائيل وحلفائها” .



وفي إطار الوقفة التي دعت إليها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، أُحرِق علم إسرائيل، وأُدين “الانغماس” الرسمي في “عملية التطبيع التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، في ظل استمرار وتعاظم جرائم الاغتيال والقتل في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة وجنين والقدس وغيرها”.



وصرح المشاركون بأن “هذه مناسبة وطنية لمناهضة التطبيع، والعمل من أجل إسقاطه، فعملنا الموحد، هذا هدفه؛ لأن التطبيع خطر على الوطن والوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية”.