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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 11:20

الجيش الايراني: سنرد بحزم على أي اعتداء على وحدة أراضينا واستقلالها

الجيش الايراني: سنرد بحزم على أي اعتداء على وحدة أراضينا واستقلالها
بمناسبة الاول من نيسان/ابريل، يوم "الجمهورية الإسلامية" ، أصدر الجيش الايراني بيانًا اعرب فيه عن تهاني بهذا اليوم العظيم للشعب الايراني المسلم الثوري، واصفا هذا اليوم بانه إنجاز تاريخي عظيم.

وجاء في البيان: الشعب الايراني المسلم الواعي، بادراكهم الصحيح لظروف البلاد، بتصويته الحاسم والحد الأقصى في الاول مننيسان/ أبريل 1979، اختار الجمهورية الإسلامية كنظام مثالي في البلاد، واستلهم من القوانين وتعاليم الإسلام المنقذة "الإسلامية" و "الجمهورية" لضمان النظام السياسي للبلاد، وحول هذا اليوم إلى منعطف في تاريخ ايران السياسي المعاصر.

واضاف البيان: إن الاول من ابريل/نيسان هو يوم تبلور وإظهار إرادة شعب واعي يمتلك البصيرة في تقرير مصيره وأصل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، الذي جلب الاستقلال والشرف لبلدنا العزيز.

وتابع البيان قائلا: ان الاول من نيسان/ابريل 1979 يمثل دعمًا قويًا للجمهورية الإسلامية وحمى هذا النظام الإلهي والشعبي من مؤامرات وفتن وأزمات نظام الهيمنة والاستكبار العالمي في 44 عامًا الماضية، وقدم نموذجا محليًا فعالاً للعالم، في اطار سيادة الشعب الدينية.

وحيا جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاول من نيسان/ابريل، يوم "الجمهورية الإسلامية"، وقال : أن أبناء الشعب الايراني الغيارى في الجيش، تحت القيادة الحكيمة لقائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) سيبذل الغالي والنفيس ويصون ويحمي بكامل قوته النظام الإسلامي الذي هو إنجاز للشعب الايراني الغيور، وثمرة دماء آلاف الشهداء والجهاد الصادق للمضحين، وسيرد بحزم وفي الوقت المناسب على أي اعتداء يستهدف وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايراني واستقلالها ونظامها المقدس.
رقم : 1049753
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