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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 14:32

استشهاد أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا

استشهاد أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا
وأدان بيان العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية، صمت وتقاعس المنظمات الدولية على هذه الانتهاكات الصهيونية المتكررة لسيادة ووحدة الاراضي السورية.

وأعلن البيان "استشهاد ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط حرس الثورة الاسلامية في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر اليوم الجمعة على محيط دمشق"، كما ادان "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

هذا وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ، بشدة، اعتداءات الكيان الصهيوني فجر الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها. وفي تصريح له قال كنعاني: للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سوريا، بما في ذلك المطارات المدنية وحتى المناطق السكنية في هذا البلد، وهذا الأمر شجع الكيان المذكور على الاستمرار في انتهاك سيادة ووحدة أراضي بلد مستقل عضو في الأمم المتحدة وتكرار الجرائم بحق مواطني وجنود هذا البلد.
رقم : 1049783
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