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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 14:37

اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس

اللواء سلامي: الشهيد
واعتبر اللواء سلامي، خلال لقاءات مع أسر الشهداء أحمد متوسليان وسعيد ومحمد طوقاني ومهدي ذاكر حسيني بمناسبة عيد النوروز، أمن البلاد واستقراره وتقدمه وقوته مديناً لدماء الشهداء.

وأشار اللواء سلامي إلى أن الشهيد الحاج أحمد متوسليان، هو أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس، و أن فتوحات محور المقاومة اليوم هي ثمرة الطريق الذي استهله لتحرير القدس وتحرير شعب فلسطين المظلوم من نير هيمنة وظلم الاحتلال الصهيوني وداعميه.

واختطف الشهيد احمد متوسليان قائد فرقة محمد رسول الله (ص) الملحق العسكري للسفارة الايرانية في بيروت ورفاقه الثلاثة السيد محسن موسوي القائم بالاعمال بالسفارة الايرانية وكاظم اخوان مصور وكالة الانباء الايرانية وتقي رستكار مقدم الموظف في السفارة في العام 1982 من قبل قوات الكتائب عند نقطة تفتيش اثناء توجههم الى السفارة الايرانية في بيروت.
رقم : 1049784
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