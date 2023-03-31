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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 17:19

الصحة الايرانية: تسجيل 1140 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل 1140 إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 590 ألفا و 719 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 584 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 345 ألفا و 902 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 696 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 29 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 348 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 494 ألفا و 446 لقاحا.

وتم لغاية الآن اجراء 55 مليونا و 861 ألفا و 445 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 13 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 48 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 194 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 193 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1049809
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