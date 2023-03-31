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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 17:24

بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب

بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب
وسئل الرئيس الديمقراطي الذي يقوم بجولة في ميسيسيبي مرارا حول هذا الموضوع من جانب الصحافيين الذين تجمعوا قبل مغادرته البيت الأبيض، إلا أنه رفض الإجابة.

وصوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، قبيل انتخابات 2016.

من المرجح أن يتم الإعلان عن لائحة الاتهام الجنائية، التي قدمها مكتب المدعي العام في مانهاتن، في الأيام المقبلة. بحلول ذلك الوقت، كان المدعون العاملون لدى المدعي العام، ألفين براغ، قد طلبوا من ترامب الاستسلام ومواجهة الاتهامات التي لا تزال مجهولة في الوقت الحالي.

وعلق ترامب على قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن قائلا: "هذا هو الاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ. الديمقراطيون كذبوا وخدعوا وسرقوا في هوسهم بمحاولة الحصول على ترامب، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره - توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما في تدخل فاضح في الانتخابات".

وشدد دونالد ترامب، على أن "لعبة -مطاردة الساحرات- هذه سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن. يدرك الشعب الأمريكي بالضبط ما يفعله الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هنا. يمكن للجميع رؤيته"!
رقم : 1049811
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