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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 17:26

مصرع 10 عمال اثر انهيار منجم للذهب في السودان

مصرع 10 عمال اثر انهيار منجم للذهب في السودان
وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن العمال لقوا حتفهم بعد انهيار سقف منجم الذهب في جبل الأحمر بالقرب من الحدود المصرية يوم الخميس. وذكرت أن العديد من عمال المناجم الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقالت "سونا" إنه تم انتشال العديد من الجثث من الموقع، ولا تزال جهود البحث جارية. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر أمني قوله إن هناك مخاوف من أن يكون هناك عمال محاصرين تحت المياه الجوفية للمنجم.

وتشيع انهيارات مناجم الذهب في السودان بسبب التراخي في تطبيق معايير السلامة والصيانة. ففي عام 2021، قتل 31 شخصا بعد انهيار منجم ذهب في ولاية غرب كردفان.

والسودان منتج رئيسي للذهب حيث تنتشر مناجم مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
رقم : 1049813
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