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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 18:19

أهم ما جاء في الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية

أهم ما جاء في الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية
وجاء في نص الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية: "روسيا تعتبر المسار الأميركي هو المصدر الرئيسي للسياسة المعادية لروسيا والمخاطر على أمنها، والسلام الدولي القائم على التوازن والتنمية العادلة للبشرية".

في الوقت نفسه أقر المفهوم الجديد بأن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولا تعزل نفسها عنه، وليس لديها نوايا معادية له.

أهم ما جاء في هذه الوثيقة:

- تعتبر الوثيقة الولايات المتحدة الأمريكية المحرك الرئيسي والمصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديد يواجه العالم وتطور البشرية.

- سوف تستخدم روسيا الجيش لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها.

- ستتعامل روسيا مع الدول الأخرى بالمثل.

- تهتم روسيا على نحو خاص بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة: الصين والهند.

- ترى الوثيقة المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في القرن الحادي والعشرين هو تحويل أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمها السلام والاستقرار والازدهار.

- تعرّف روسيا نفسها بأنها معقل العالم الروسي ومهد إحدى الحضارات الأصيلة التي تحافظ على التوازن العالمي.

- تعد مكافحة "الروسوفوبيا" (رهاب الروس) في مختلف المجالات من أولويات السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج.

- تعارض روسيا سياسة خطوط التقسيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

- سيكون القضاء على "أساسيات الهيمنة" من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية إحدى أولويات روسيا.

- تسعى روسيا جاهدة إلى تشكيل نظام عالمي يوفّر أمنا موثوقا به ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.

- تسعى روسيا جاهدة لتحقيق الأمن المتساوي لجميع الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

- ستقوم روسيا بالتحقيق في التطوير المفترض للأسلحة البيولوجية والسمّية.
رقم : 1049825
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