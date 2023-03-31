الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 19:06

مدفيديف يهدد أوروبا بطابور من توابيت قوات حفظ السلام

مدفيديف يهدد أوروبا بطابور من توابيت قوات حفظ السلام
جاء ذلك في منشور بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" كتب فيه: في أوروبا، تتم مناقشة فكرة خاطئة جديدة تقضي بإرسال نوع من "قوات حفظ السلام" إلى أوكرانيا برعاية "الناتو". ما رأيكم في ذلك؟

إن دول حلف "الناتو" تواصل بذل قصارى جهدها لإمداد نظام كييف بالأسلحة والدبابات وغيرها من المعدات العسكرية. يرسلون مدربيهم القتلة ومرتزقتهم الدمويين. ويدعمون ويمجدون ويقبلون بحرارة الأوغاد من أتباع ستيبان بانديرا ويمنحونهم الجوائز والميداليات. والآن، يبدو كأنهم سيحاولون إقناعهم بعدم القتال مع روسيا، وسيغرسون "حربة في الأرض".

إن أعضاء "الناتو" ليسوا فحسب مخلوقات وقحة تمادت في التخلف والغطرسة، بل إنهم يعاملون من حولهم بأنهم مجموعة من الحمقى والبلداء، فيما يعرضون، وهم يبتسمون بسخرية، خدماتهم لـ "حفظ السلام".

إن نواياهم الحقيقية واضحة، وهي إقامة سلام ملائم لهم على خط التماس من موقع القوة، يحضرون قوات "حفظ السلام" الخاصة بهم إلى أوكرانيا ببنادقهم الآلية والدبابات، وقد ارتدوا الخوذات الزرقاء ذات النجوم الصفراء. وإلى ماذا عسى أن ينتهي ذلك؟ يوضح تاريخ العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مناطق مختلفة من العالم ذلك: مآسي كوريا وفيتنام ويوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وعدد من الدول الإفريقية...

من الواضح أن ما يسمى بقوات حفظ السلام التابعة لحلف "الناتو" سوف تدخل الصراع إلى جانب أعدائنا، كي يشعلوا الأمر، ويدفعوا الوضع نحو نقطة اللاعودة، ويطلقون بذلك شرارة الحرب العالمية الثالثة، التي يخشونها بالكلمات.

من الواضح أيضا أن "قوات حفظ السلام" تلك هم أعداؤنا المباشرون، ذئاب في ثياب الحملان. وسوف يكون هؤلاء هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة إذا وضعوا على الخطوط الأمامية دون موافقة من روسيا حاملين أسلحتهم ويهددوننا بشكل مباشر. حينها، يجب تدمير "قوات حفظ السلام" هذه بلا رحمة، فهم جنود العدو، وهم مقاتلون وليسوا Peacemakers (صانعي سلام)، وسوف يموتون في سياق الأعمال العدائية.

بقي فقط تساؤل مطروح ما إذا كانت أوروبا مستعدة لطابور طويل من توابيت "قوات حفظ السلام" هذه؟
رقم : 1049834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: الشهيد
اللواء سلامي: الشهيد'متوسليان' أول شهيد إيراني في سبيل تحرير القدس
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
أنقرة – دمشق: مفاوضات التفاصيل الدقيقة
31 آذار 2023
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
طهران تدين اعتداءات كيان الاحتلال "الاسرائيلي" الأخيرة على سوريا
31 آذار 2023
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
قائد حركة انصار الله يدعو لمقاطعة الدول المسيئة للقرآن الكريم
31 آذار 2023
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
الدفاع الايرانية: الشعب الايراني اختار "الجمهورية الاسلامية" بوعي وإلتزام
30 آذار 2023
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
الاتحاد الأوروبي يدفع الأموال للحرس الليبي لارتكاب جرائم ضد اللاجئين
30 آذار 2023
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
30 آذار 2023
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
30 آذار 2023
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
30 آذار 2023
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
آفاق المشهد "الإسرائيلي".. إنقلاب .. إغتيال نتنياهو.. حرب أهلية
30 آذار 2023
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
العميد نقدي: العدو يخشى من قوة ايمان مقاتلينا اكثر من قوة صواريخنا
30 آذار 2023
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تقديم حلول لمعالجة مشاكل البلاد
29 آذار 2023
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا
29 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
منظمة العفو الدولية تفضح ازدواجية المعايير الأوروبية في ملف حقوق الإنسان
التحضير لقفزة كبيرة في العلاقات الإيرانية المصرية
التطبيع العربيّ مع "إسرائيل" في مهب الريح
اتهامات أممية وعنصرية بريطانية.. أيام صعبة على اللاجئين في بريطانيا