الخارجية السوریة تفضح التنسيق الوثيق بين كيان الاحتلال ومجموعات الإرهاب

وحسب وكالة سانا قالت الوزارة في حسابها على موقع تويتر اليوم: "تستمر (إسرائيل) بممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سورية، حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدواناً على القوات السورية في منطقة الدانا".



وأضافت الوزارة: "إن هذه الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق الوثيق ما بين إرهابيي (إسرائيل) والمجموعات الإرهابية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المبيتة ضد سورية بهدف إطالة الأزمة واستنزاف المقدرات السورية".



وختمت الوزارة بالقول: "تؤكد سورية أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سورية على جميع أراضيها وأجوائها"، مشيرة الى ن وسائط "دفاعنا الجوي" كانت قد تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق.