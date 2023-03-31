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الجمعة 31 آذار 2023 ساعة 19:39

الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يرسو في جنوب إفريقيا

الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني يرسو في جنوب إفريقيا
وبدأ هذا الأسطول البحري الذي يضم المدمرة دنا والسفينة اللوجستية مكران مهمته حول العالم في أكتوبر ورسى لأول مرة في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وحطم الأسطول 86 للجيش الرقم القياسي الإيراني في الملاحة البحرية قاطعاً مسافة 51000 كيلومتر حتى اليوم. حيث تمكّن الأسطول المكون من المدمرة (دانا) والسفينة اللوجستية (مكران) من تحطيم الرقم القياسي للملاحة البحرية العسكرية الإيرانية بقطع مسافة 51 ألف كيلومتر.

وفي السابق سجل الأسطول 75 المكون من مدمرة سهند وسفينة الخدمات اللوجستية مكران، رقما قياسيا من خلال قطع مسافة حوالي 45000 كيلومتر في جولة بحرية طويلة إلى سان بطرسبرغ في روسيا.

وبدأت مهمة الأسطول 86 للقيام بدوريات في المياه البعيدة وحماية خطوط الشحن التجارية الإيرانية في البحار في أوائل أكتوبر ورسى مؤخرا سفنه في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل.

الجدير بالذكر أن مدمرة "دنا" تعتبر من أكثر المدمرات الايرانية تطورا اذ يبلغ طولها 94 مترا وعرضها 11 مترا وضمن 4 مدمرات تم تصميمها وصناعتها في ورشة سلاح البحر في الجيش الايراني.

ويمكن لهذه المدمرة التي يبلغ عدد طاقمها 140 شخصا الإبحار بأية نسبة في المياه الدولية، وهي مزودة بأحدث الامكانات والرادارات والاسلحة الايرانية بينها قاذفة قنابل ونظام صاروخي ومدفعية مضادة للجو وصواريخ دفاع جوي بحر جو، اضافة الى منظومات قتالية اخرى وامكانية حمل الطائرات المروحية.

وتعد سفينة مكران أكبر سفينة عسكرية في إيران، والتي أصبحت من أكبر حاملات المروحيات بجهود خبراء مجمع الصناعات الاستراتيجية في البحرية لدعم أساطيل البحرية في المياه البعيدة.

وتبلغ مساحة سفينة مكران 3200 مترا مربعا وتتسع لخمس مروحيات في آن واحد ، وبامكانها المشاركة في معارك بحرية لمدة الف يوم ليل نهار دون الحاجة للعودة الى الساحل.

كما تضم سفينة مكران منظومات معلوماتية لجمع وتحليل المعلومات ، وفيها ايضا منظومات لتوجيه الطائرات المسيرة.
رقم : 1049843
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