نشطاء مغاربة يحرقون علم الإحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الفلسطينيين

وحسب مصدر فإن الوقفة التي تم تنظيمها مساء أمس الخميس، في ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية الرباط، أحرق المتظاهرون خلالها العلم الإسرائيلي.



وتضمنت الوقفة التي تنوع المشاركون فيها بين اليمين واليسار المغربي، شعارات "تتمسك بالحق الفلسطيني، وتقول إنه "ليس للبيع"، وتدين "الاستسلام والخيانة"، و"إجرام إسرائيل وحلفائها" الذين ذكر منهم بالاسم الولايات المتحدة الأمريكية".



الوقفة التي دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أحرق المشاركون فيها العلم الإسرائيلي، وأدانوا "الانغماس الرسمي في عملية التطبيع التي شملت كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والفلاحية والفنية والرياضية والأمنية والمخابراتية، في ظل استمرار وتعاظم جرائم الاغتيال والقتل في حق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس وحوارة وجنين والقدس وغيرها"، وفق ما نقل الموقع المغربي.



يشار إلى أن الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أكدت أنه وبالتزامن مع تلك الوقفة يتم تنظيم وقفات في 38 مدينة أخرى بالشعار نفسه والمطالب ذاتها.



جدير بالذكر أن يوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في الـ30 من مارس/ آذار من كلِ عام، وتَعود أحداثه للتاريخ نفسه من العام 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات.